新北市長侯友宜24日受邀出席中國文化大學廣告學系在台北信義新天地Ａ9的畢業展，侯友宜表示，同學作品精采讓人印象深刻，新北鼓勵學生展現創意，為了培育影像創作人才，會舉辦「新北校園廣告人活動」，也有紀錄片獎，累積培育111位導演，協助製作120部優秀影片。

侯友宜24日在文化大學副校長王志誠陪同下參觀廣告學系畢業展，與各組學生互動。侯友宜致詞時表示，感謝文化大學廣告系邀請，有理事長問他是新北市，怎麼跑到台北來，其實新北、台北是一家人，雖隔一條河但彼此沒隔閡，新北台北發展也並肩作戰，很高興來看學生無限創意。

新北市長侯友宜24日受邀出席中國文化大學廣告學系畢業展，與學生們合影。（張芷瑜攝）

侯友宜也說，學生必須找到自己的方向，藉由產學合作，可以看到很多產業界願意幫忙，不管是葡萄王、微星科技、大黑松小倆口等，同學服裝也都有代表產品特色，會讓人想買商品，這就是廣告的魅力。

侯友宜表示，新北在培育影像創作人才上，舉辦「新北校園廣告人活動」，讓學生有發揮舞台，也有協拍中心，這幾年累積2300件的拍攝協助，並利用線上作業小組幫忙勘景，新北也舉辦紀錄片獎，累積培育111位導演，協助製作120部優秀影片。

新北市長侯友宜（前左）24日受邀出席中國文化大學廣告學系畢業展，參觀各組學生畢業製作時，受到同學熱烈歡迎。（趙雙傑攝）

侯友宜最後勉勵現場同學，並表示，同學未來有機會都能來新北市，追求夢想挑戰自我，人生書本是自己寫的，老師只是改錯，最重要還是你自己，今日作品都很棒，讓人印象深刻。

此外，新北市政府致力促進台灣影像創作環境能有更好發展，培育青年學子從事影像創作不遺餘力，今年舉辦邁入第七屆的「新北校園廣告人活動」也即將於3月底起跑徵件。