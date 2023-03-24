2023鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽，縣長翁章梁（中）擔任開幕儀式打擊手。（邱顯誠攝）

2023鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽，全國各地共15縣市的消防壘球好手，進行運動員宣示。（邱顯誠攝）

嘉義縣消防局與內政部消防署於3月24日、25日，在嘉縣壘球園區舉辦2023鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽，縣長翁章梁、立委蔡易餘等人到場主持開幕儀式，歡迎來自全國各地共15縣市的消防壘球好手到嘉義競技，翁章梁表示，壘球運動與消防工作一樣注重合作，盼大家以球會友，提振團隊士氣。

翁章梁表示，鳳凰盃壘球賽是消防界的全國運動盛事，鼓勵消防人員藉運動休閒鍛鍊身體，在球場上互相切磋球技，球場外則各縣市能交流凝聚向心力，強調壘球與消防救人、救火一樣，重視團隊間默契和合作精神。

嘉縣消防局長呂清海說，參賽隊伍最北來自基隆、最南為屏東，而台東、離島澎湖也都共襄盛舉，共計有15隊、333 名選手參賽，2天的賽事分別於嘉縣棒壘球園區以及和興國小棒球場等3場地進行，賽事精彩可期。

呂清海補充說，縣消防局慢速壘球隊已有20年歷史，過往參加「鳳凰盃」慢速壘球錦標賽曾3度奪冠，全國總統盃賽事則獲2次冠軍，本次希望選手再創佳績，將冠軍獎盃留在嘉義，也歡迎鄉親來為選手們加油打氣。