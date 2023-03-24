女星林采緹擁有亮麗外表、火辣身材，一出道就以「真人版蛇姬」的稱號獲得關注，但她日前上節目坦言不滿意自己的鼻子，甚至出道時一直被留言「Jackie Chen（成龍）」，批她鼻子大到像成龍，讓她很難過，於是下定決心整鼻，才變成現在的樣子。

林采緹日前到《女人我最大》分享自己整鼻的過程，坦言自己剛出道時，就收到大量留言「長得像成龍」，讓她很受傷，同時也曬出整形前的照片，由於身材發福，及燈光的照射方向，的確有鼻子較大的感覺。她表示當時是自己主動尋求醫師協助，希望可以讓鼻子看起來小一點，醫師則告訴她整鼻「需要3階段完成，是一項大工程」，讓眾來賓聽完都感到訝異。

林采緹出道時因鼻子較大被說像成龍。（圖/ Youtube 女人我最大）

林采緹曬出整形前模樣。（圖/ Youtube 女人我最大）

她接著說道：「有段時間因為發燒流鼻涕感染傷口，導致鼻子更加腫大，裡面都是膿，加上正值春節假期，直到初四、初五才有診所營業，讓她那段期間很痛苦」，主持人藍心湄則虧說：「那不就之前做的努力都白費了。」

對此，林采緹回憶起那段過程時感嘆：「真是一波三折」，不過當藍心湄問道：「現在的鼻子是滿意的嗎？」她則回應：「還不滿意！」讓藍心湄頓時感到心疼，其他來賓也紛紛附和：「已經很美了。」