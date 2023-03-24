不只是女人會有更年期，男性同樣逃不過，泌尿科醫師戴定恩表示，男性更年期不像女性停經那麼明顯，但也會因體內荷爾蒙變化而引發身心不適，尤其是40歲以上男性出現包括性慾減退、焦慮、身體變化、生殖系統等問題，更要特別注意，有可能是更年期找上門。

戴定恩在臉書粉專發文指出，雖然男性更年期容易被忽略，但實際上許多男性在中年時期會經歷類似女性更年期的生理及心理變化，並點名男性更年期的4個常見症狀：

▍性慾減退

因為雄性荷爾蒙減少，男性更年期時，性慾通常會減退，並且陰莖勃起也可能變得困難。

▍精神問題

男性更年期也可能會帶來精神問題，例如焦慮、抑鬱、情緒不穩定等，可能會影響生活品質和人際關係。

▍身體變化

男性更年期時，身體也會有一些變化，例如體重增加、肌肉減少、骨質疏鬆等。這些變化可能會增加罹患某些慢性病的風險，例如糖尿病、高血壓和心臟病等。

▍生殖系統問題

男性更年期還可能會帶來一些生殖系統問題，例如前列腺肥大、勃起障礙和尿失禁等。

戴定恩強調，男性更年期真實存在，而且可能會對男性的身心健康造成不良影響，尤其是如果超過40歲，正在經歷這些症狀，不要因為害怕而延誤治療。