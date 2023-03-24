雜誌調查，政治大學文、法、商領域畢業生連續6年拿下「企業愛用人才」TOP1，而為積極招聘質優新鮮人，同時善盡企業社會責任，協助培育產業專才，信義房屋深耕政大育才超過20年。產學合作密切之下，許多政大學子投入信義房屋仲介或幕僚部門；24日信義房屋也前進政大校園徵才博覽會，學子對於保障年薪120萬元的總公司經營管理儲備幹部（MA）最感興趣，也有學生對數據分析感興趣，發現信義房屋積極招募數位人才，直接現場投遞履歷，應聘「數據分析師」職缺。

政大校園徵才博覽會現場，政大學生最好奇信義房屋MA前兩年會輪調到什麼部門、具體工作內容包括什麼，也有人「履歷寫到一半」，剛好發現MA親自出席校園徵才博覽會，就先趕來詢問詳情；特別的是，還有一位非本科系的政大學生，因為對數據分析感興趣，長期自學相關技能，此次在徵才博覽會現場發現信義房屋有MA及數位相關職缺，直接將備妥的履歷拿出來，希望應聘「數據分析師」的工作；另外，還有一位應屆畢業生，大一時曾經參加信義房屋企業參訪活動，對公司經營理念留下很好的印象，此次特別到徵才攤位了解有無適合的職缺可以應徵。

信義房屋2000年就與政大合作，成立「政大商學院信義不動產研究發展中心」，舉辦各項課程、研討會、競賽、安排業師到校授課，為產業培育不少不動產財務及經營管理專業人才，還設有「信義獎學金」、「信義書院培育永續人才獎助學金」、「國內外志工補助」等。此外，信義企業集團創辦人周俊吉2012年推動創辦「信義書院」，從零開始系統性推動「企業倫理」，成功喚起社會、企業、學子重視，同時，捐助6億經費改建的公企中心，也已經於2022年落成啟用，日後將成為國際產學合作、進修課程等基地，持續培育人才。

政大校園徵才博覽會24日登場，學子對於信義房屋保障年薪120萬元的總公司經營管理儲備幹部（MA）職缺備感興趣。（圖/信義房屋 提供）

雙方密切合作下，信義房屋有許多政大畢業生的身影，今年前進政大校園徵才博覽會，信義房屋也釋出百萬年薪起跳的總公司儲備幹部（MA）、業務菁英等職缺，向應屆畢業生招手。

其中，信義房屋MA計畫是國內首度有不動產業者針對幕僚單位推出儲備幹部人才培養計畫，提供保障月薪7萬元、年薪120萬元（依培訓期間專案表現，最高可達150萬元）的優渥待遇；2年培訓期間，還會協助考取不動產相關證照、輪調集團不同部門，且有機會赴日本、馬來西亞歷練。

而在業務菁英職缺部分，信義房屋也積極招募質優新鮮人，除了提供6個月保障底薪5萬元，並率先業界首創「30天工作鑑賞期」，期滿發現志趣不合，由公司提供「5萬元轉職金」轉換跑道；培訓及職涯發展方面，也有專任講師群提供百堂系列課程，搭配數位工具輔助，加速能力成長，且每季固定選拔店主管，提供多元透明的升遷管道。

詳情均可上信義房屋人才招募網頁查詢。