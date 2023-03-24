桃園國際機場在新冠肺炎疫情期間更新硬體設施，其中挑選5處區域廁所進行示範改造，被日本廁所協會選為2022年度優良廁所之一，頒發「公眾投票獎」。桃機公司表示，將採分期分區的方式，以每年10至15間的速度局部進行翻新，預計3年陸續整建50餘間廁所，提供旅客更舒適的使用體驗。

日本廁所協會成立於1985年，致力於提升公共廁所文化及改善公共廁所環境，本獎項於2009年設立，2023年為第14屆，各獎項包括「設計作品」、「著作研究」、「管理維護營運」與「社會活動」等4大類，除評選委員自各類別選出2件作品為主獎外，協會會員、研討會參加者另透過投票選出年度「公眾投票獎」。今年獲獎的單位包括日本成田機場、台灣楊梅休息站、中日本高速道路株式會社東京分公司、東武鐵道株式會社、東急電鉄田園都市線等。

桃機公司指出，本次試辦計畫事先透過使用者調查與研究，了解旅客與員工需求，例如旅客與員工提出出境區及美食街廁所，因人流較多，廁間數量與空間需增加，且因出境旅客多半會攜帶隨身行李，需增設行李放置區並提供行李鎖架；入境區域則因瞬間人流大，且旅客剛下飛機有如廁需求，動線設計需明確，且最好備有梳妝台或全身鏡，方便入境前整理儀容；機坪作業區廁所則因使用頻率高且夜班員工有沐浴需求，故設計朝向便於清潔與增設淋浴設備。

在空間設計上，桃機設計「客舟行旅」、「旅行航線」與「工業飛行」等3款風格廁所。「客舟行旅」主要設置於航廈美食街、入境長廊等旅客使用區域，運用白色建材搭配鈦金屬色帶，打造有如貴賓室般的尊榮感；「旅行航線」則座落於行政辦公室區域，運用企業識別色彩線條環繞空間，象徵航線連結世界；「工業飛行」則設置於機坪作業區、停車場等區域，採工業風設計，運用金屬、清水模等材質，以方便維護與清理。

除設計吸睛，機場公司也兼顧多元族群使用需求，例如針對穆斯林旅客提供小淨設備、於男廁增設尿布台以落實性別平等概念等。