台東赴陸說明團返台 拚今年恢復鳳梨釋迦出口

大陸以檢出有害生物為由，禁止台東鳳梨釋迦進口。台東縣政府22日率領產、官、學團隊前往北京，昨日向國台辦副主任潘賢掌、農業部、海關總署及在陸台商等單位說明台東鳳梨釋迦有害生物防治的標準化流程。潘賢掌回應，非常願意為「重啟」鳳梨釋迦輸入大陸提供幫助。

剛剛返台的台東副縣長王志輝在桃園機場受訪時表示，過去兩年鳳梨釋迦無法出口，對台東農民影響甚鉅，這次特別拜會大陸農業部、海關總署、國台辦等相關單位。陸方各單位對於台東縣政府過去的努力相當肯定，相信未來鳳梨釋迦可以順利輸出。

王志輝進一步說明，大陸技術部門非常關心台東鳳梨釋迦生產整個流程作業方式，也希望有更詳盡的資料，大陸強調，對於進口到大陸相關蔬果的標準與世界各國都是一致，就以往發現的問題，希望台灣針對這些問題做實質方面的改善，王志輝也允諾，台東縣府、台東大學與農民團體都會依照相關方式流程包裝，目前鳳梨釋迦產季快結束了，希望拚最快速度，趕在今年恢復出口。