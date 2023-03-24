由OMA大都會建築師事務所的始創合夥人雷姆．庫哈斯及管理合夥人大衛．希艾萊特擔任評審，第三屆「紙上住宅建築國際競圖」得主出爐，在本屆「多功能永續與健康宅」主題下，在274件作品中，由大陸的段艾辛、耿睿佳及陳麗穎以〈Sky Village Incubator〉獲得首獎，台灣的姬柯宇則獲第三名。

台灣住宅建築獎協會理事長陳聰亨致詞時指出，「紙上住宅建築國際競圖」的宗旨在於鼓勵全球40歲以下的年輕建築工作者，提出具創意及前瞻的住宅想法，《台灣建築》雜誌社社長歐陽駿也指出，本屆10件得獎作品表現出全球不同地域面對新冠疫情挑戰的回應，提出極具創新的想法，給予全球建築實務界，思考住宅建築未來的可能性。

評審雷姆．庫哈斯指出，本屆獲首獎的〈Sky Village Incubator〉，解決中國大量鄉村人口移入都市，處境弱勢且住居環境狹小的問題，讓暫居於都市的鄉村人口在有居所之餘，還能延續自己在鄉村擅長的農業工作，並為周邊社區提供食物。第二名是由俄羅斯的Алиса Романова以作品〈POLAR STOROZHKA〉贏得，評審大衛．希艾萊特指出本作品位於俄羅斯舊有的城區Kola裡，在嚴峻的氣候環境下，藉新建住宅提出許多可行的做法來拉近人與人的距離。

姬柯宇的作品〈Carbon Lab of Circular Economy〉，靈感來自新冠肺炎和全球暖化議題，運用單元化、單元脫開、切割、推擠版牆等作法，讓風能在建築結構縫隙穿梭並吸收二氧化碳，防止汙染物的積累。戶外植物園、垂直農場等甚至可以展現出社區團結意識，以兼具功能及詩意的解決方法來克服碳排放而獲得評審的青睞。

雷姆．庫哈斯指出，本屆競賽會將題目訂為「多功能永續與健康宅」，不僅是談建築因疫情面臨的挑戰，還包括如「永續」、「氣候變遷」、「性別」等許多迫切的課題，他強調這是建築史上首次因外部原因，使建築被迫要改變，而這些課題都是新的，因此每個人都必須思考，提出新的可能性來回應。大衛．希艾萊特則指出疫情就像加速器，讓許多原本存在的課題加速，且不會有一體適用的解決方法，建築師必須依照當地時空環境跟背景脈絡，提出屬於自身的解決方法。