警方日前查緝槍械時，在羅姓男子住處起出1.8萬發疑似軍方子彈，桃園地檢署聲請羈押，桃園地院認為，羅男坦承部分犯行，但對於槍枝來源、上游與是否單純收藏供述不清，裁定收押禁見。
警方日前在羅男住處起出大批改造槍枝、疑似軍方子彈，檢方認犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證之虞聲押，桃園地院表示，羅男坦承部分犯行，犯罪嫌疑重大，且羅男所犯重罪，有逃亡之虞，且羅男對於槍枝來源及上游，與是否收藏供述不清，有勾串共犯、湮滅證據之虞，有羈押之原因及必要，應予羈押並禁止接見通信。
警方日前查緝槍械時，在羅姓男子住處起出1.8萬發疑似軍方子彈，桃園地檢署聲請羈押，桃園地院認為，羅男坦承部分犯行，但對於槍枝來源、上游與是否單純收藏供述不清，裁定收押禁見。
警方日前在羅男住處起出大批改造槍枝、疑似軍方子彈，檢方認犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證之虞聲押，桃園地院表示，羅男坦承部分犯行，犯罪嫌疑重大，且羅男所犯重罪，有逃亡之虞，且羅男對於槍枝來源及上游，與是否收藏供述不清，有勾串共犯、湮滅證據之虞，有羈押之原因及必要，應予羈押並禁止接見通信。
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