依現行規定，一旦發生高病原性禽流感全場撲殺，除了清潔消毒後，還要再等42天（2倍潛伏期）及約7天的檢測時間後才能復養、約要50天才能復養，造成部分雞農通報意願低，但WOAH（世界動物衛生組織）改變禽流感潛伏期為14天，因此防檢局擬縮短復養期至28天，加上7天檢測時間，預估約35天即可復養。

據農委會統計，去年以來，我國共撲殺117萬隻家禽，僅占1.1％，相較日本、韓國的5.49％及3.59％來的少，除了飼養規模較小外，也因為通報禽流感復養時間長，導致部分雞場確診後，雞農不願通報。

防檢局組長林念農表示，依WOAH早期規定禽流感潛伏期為21天，因此依21天的2倍為空舍基礎為42天、再合計約7天的檢測期，約為50天內可復養，期間清潔消毒並做環境監測，但WOAH調整潛伏期為14天，用同樣標準試算為28天，再合計約7天檢測期，則可望縮短至35天內可復養。

國立嘉義大學獸醫學系教授陳秋麟說，減少復養時間，就可以增加農民通報意願，但應排除不願改善生物安全的禽場；中興大學獸醫學院院長張照勤認為，生物安全比復養天數更重要，應評估其生物安全有無符合規定；台灣大學獸醫學院兼任助理教授李淑慧指出，應要求雞農撲殺後再去上課、考試通過後才能復養。