每年10月到隔年3月是流感季，但今年遇上新冠肺炎防治措施放寬，目前社區內仍有流感病毒持續活動，疾病管制署副署長羅一鈞曾預估，流感高峰期可能在4月中才會逐漸解除。疾病管制署今天（24）表示，經專家決議「擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件」措施延長1個月，至4月30日止。

疾管署表示，經書面諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組委員意見，針對擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」，決議延長適用期限，至今年4月30日止。

疾管署指出，目前我國公費流感抗病毒藥劑配置於各縣市約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。由於目前流感與新冠肺炎在社區中共同流行，若民眾有類流感症狀，除可先用新冠肺炎家用快篩檢測外，如有危險徵兆（如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等）應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件。倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疫情監測資料顯示，國內類流感門急診就診人次近期持平，上周（第11周）就診人次已高於前3年同期，預期流感流行將延續至4月份，須持續密切監測疫情發展；近4周社區合約實驗室呼吸道病毒檢出以流感病毒為多，且分離出H3N2為主。

疾管署統計，本流感季截至3月20日已累計64例流感併發重症確定病例，包括13例經審查與流感相關死亡病例（85％為H3N2），重症與死亡確定病例高於過去2年同期，但皆低於新冠疫情發生前同期。