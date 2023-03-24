宜蘭縣蘇澳冷泉園區將在4月1日起開園，配合綠色博覽會開幕，蘇澳鎮公所在綠博舉辦期間，推出「一券樂遊雙園，蘇澳作伙PLAY」，只要憑綠博票根，就能免費入場泡大眾池。

今年綠色博覽會舉辦地點是蘇澳鎮武荖坑風景區，時間從3月31日至5月14日，蘇澳鎮公所為了串連鎮內的各旅遊景點，讓冷泉與綠博相互拉抬，推出「一券樂遊雙園」。

蘇澳鎮公所表示，憑綠博票根可免費入場泡大眾池，1張限抵1人，而購票泡大眾池或傳統湯屋的民眾，還可以抽住宿券、湯屋券、sup立槳體驗等好禮。

為服務遊客來往武荖坑、台鐵蘇澳新站及蘇澳各地景點，鎮公所首次推出「綠博接駁專車」，接駁路線有2條，「馬賽線（紫車）」行經馬賽地區各大觀光工廠及博物館，「南方澳線（綠車）」則接駁民眾至蘇澳市區及南方澳。

綠博接駁專車每班次間隔約1至1.5小時，全程免費搭乘，接駁時間為綠博期間每周六日及清明連假上午8時至下午4時30分。除了讓民眾「行」的方便，蘇澳在地食、宿、遊、購等多家產業也推出多項優惠聯合迎賓，凡持綠博票根，可享有購物、住宿及遊程體驗。

蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳近期完成跨港大橋、南方澳第一拍賣魚市場等工程，馬賽地區還有全縣最密集的觀光工廠與博物館群，近年有多間青年返鄉創業特色店家嶄露頭角，觀光能量不斷提升，為迎接綠博遊客，搭配冷泉開園，號召全鎮聯合迎賓，歡迎鄉親暢遊蘇澳。