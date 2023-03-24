台灣四面環海，但我們了解海嗎？崑山科大視訊傳播設計系執行製作《藝起看海》全新科普節目，本月26日首播，集結30幾位台灣科學家與學者參與，拍攝團隊隨勵進研究船、新海研2號等出海數趟，並邀請「三缺一劇團」、金曲歌手舒米恩、「爽爽貓」插畫家Second，透過舞台劇、音樂、繪本將海洋科學融入創作，藝人夏于喬擔任引言人，帶領觀眾深入了解台灣海洋科學。

三缺一劇團登船與台大詹森教授(右)協助節目拍攝。(崑山科大提供／曹婷婷台南傳真)

由國科會補助，崑大視訊系製作的《藝起看海》，除拍攝海洋科學研究團隊的成果與展望，並以「藝」齣劇、「藝」首歌、「藝」幅畫為3大主題，以舞台劇探索海洋「深度」、以音樂呈現海底音域「廣度」、結合繪本呈現海洋「彩度」。

節目內容包含三大主題分4集播出，第1、2集〈藝起看海－來吧！一場海的歷險〉主題圍繞近年台灣在海洋探索的科技發展與成果，透過「三缺一劇團」為海洋探索量身訂做舞台劇的創作過程，帶領觀眾進入深海探索的奇幻世界。

崑山科大視訊系拍製團隊跟著勵進研究船出海。(崑山科大提供／曹婷婷台南傳真)

第3集〈藝起看海－聽呀！海的聲音〉，聚焦海洋生物奇特聲音以及聲納、頻率相關的科技應用，由金曲歌手舒米恩的音樂創作為媒介，告訴觀眾海洋與地震研究的重要性；第4集〈藝起看海－看吶！海底下雪了〉關注海洋雪與海洋、氣候環境相互關係與關鍵研究，「爽爽貓」插畫家Second以海洋雪為主題進行繪本創作。

計畫主持人暨製作人、崑大視訊系主任胡佩芸及此案計畫共同主持人蔡佩芳表示，台灣關於海洋科學研究的影視作品不多，該節目自2020年10月調查、研究、企畫、拍攝，由視訊系暨媒藝所師生團隊製作，並與極易股份有限公司、國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心及海洋科學研究等10餘個學術單位共同創作。

「爽爽貓」插畫家Second(右二)與科學家一起創作。(崑山科大提供／曹婷婷台南傳真)

導演林赬男表示，「每一次訪談、每一次拍攝、每一次出海都無法預測，《藝起看海》更像是一種實境節目，每一幕故事都是獨家鏡頭。」節目拍攝團隊跟著科學家跑遍宜蘭、基隆、台北、桃園、台南、高雄、屏東、台東等地，更搭乘「勵進號」抵達小琉球外海，東北角外海、西南海域及南海，期間雖碰上疫情三級警戒、颱風天候不佳而導致拍攝延遲，但也正好凸顯海下研究的高度不確定性。