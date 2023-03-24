澎湃新聞報導，大陸公安部24日透露，日前中國公安部與俄羅斯執法部門經過密切協作，將殺害中國1名公安警察並逃俄27年之久的犯罪嫌疑人許某從俄羅斯引渡回國。

1996年1月23日晚，犯罪嫌疑人許某在吉林省延吉市持刀將執行公務的1名治安員警殺害。案發後，許即逃往俄羅斯。1999 年10月，許被中國公安部列為B級督捕逃犯。2002年1月，許隱瞞在中國殺人的犯罪事實，以虛假身分資訊騙取俄羅斯護照，非法加入俄國籍。

多年來，中國公安部一直通過中俄雙邊執法合作和國際刑警組織管道推動俄方查緝。2021年12月，俄警方在伏爾加格勒將許抓獲。中國公安機關通過拓展國際執法合作，利用中俄相互派駐的警務聯絡官管道加強協調，及時確認了許的身分，證明了許某非法獲取俄羅斯國籍的犯罪事實。經中方有關部門努力，最終促成俄方在遵循中俄兩國相關條約和各自國內法律基礎上，將犯罪嫌疑人許某移交中方。

大陸公安部介紹，當前，中俄執法安全合作健康、穩定、務實發展，為維護兩國國家安全、打擊跨國犯罪、保護兩國公民合法權益發揮了重要作用。近10年來，中俄執法部門相互移交多名重要逃犯，充分展現了兩國執法部門的高度互信和務實成果。此次，中俄執法部門密切配合，成功將許某從俄引渡回國，是中俄合作打擊犯罪的又一成功案例。