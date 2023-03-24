基隆市國民黨前副議長林沛祥已宣布參選立委初選，同黨議員何淑萍也表態參選，但綠營自從蔡適應宣布不連任後就有各種揣測，多位議員躍躍欲試。24日為民進黨基隆市黨部立委初選登記最後一天，從下午2時起，市議員張秉鈞、張之豪、以及鄭文婷紛紛「壓線」登記表態，也為立委蔡適應的接班人選投下變數。

市議員張秉鈞（中）搶頭香，由父親前議員張錦煌（左）及母親陪同登記參選。（徐佑昇攝）

24日下午2時許，由市議員張秉鈞搶頭香至黨部登記。張秉鈞表示，三位候選人都是優秀的人選，而他這次在基隆市中山區議員順利連任，不僅是中山區最高票，票數也成長一倍，可見當地選民對他爭取建設的肯定。他也會繼續延續這種認真服務的精神，爭取所有基隆市民的肯定，來進軍國會爭取最大的預算和福利。

市議員張之豪登記，表示基隆發展不能停滯。（徐佑昇攝）

第二位登記的市議員張之豪表示，目前基隆正面臨最重大的關鍵時刻，也就是基隆捷運的建設，大家都忽略中央級國會議員的重要性。過去這八年，基隆的脫胎換骨，其中對於基隆市政了解，也可以和中央爭取預算和規畫的立委，是最重要的角色。因此他決定參選，讓民進黨選出最強候選人。他強調，基隆的發展不能停滯、也不能沈淪。

市議員鄭文婷（左）由立委林楚茵（右）陪同登記。（徐佑昇攝）

最後為市議員鄭文婷登記，並由立委林楚茵力挺陪同。鄭文婷表示，本次選戰會很艱困，基隆的進步也不能停，所以她要承擔起這個責任，不只為了基隆，更為台灣守護最種要的港口城市。

立委林楚茵表示，會支持鄭文婷是因為支持女性參政，同時也支持鄭長期從事公益律師，而最重要的是民進黨在基隆這席立委不能掉，大家都是蔡適應的團隊、也是林右昌的團隊，更是賴清德下的「Team Taiwan」，基隆一定會派出最優秀的候選人。

民進黨基隆市黨部主委蘇仁和表示，本次共有三位議員報名參選基隆市立委初選，都是新生代，也是一時之選。今日完成登記受理後，就會呈報黨中央，先進行協調，至4月18日為協調截止最後一天，若協調不成，就會進行初選。相對於國民黨派出人選都是政治世家，民進黨有信心會贏得選戰。