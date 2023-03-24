戴米恩萊斯除了創作出多首優秀的音樂作品外，現場演出也有極高的水準。（開麗娛樂提供）

愛爾蘭情歌詩人戴米恩萊斯（Damien Rice）這幾年因為疫情無法與世界各地歌迷相聚，全新的巡迴演唱會自今年3月份開始，從歐洲各大城市起跑，4月份巡迴至澳洲，並於5、6月份來到亞洲巡演，7月份再到西班牙演出。這次亞洲巡演，除了首爾、新加坡、泰國外，也將於5月31日，暌違7年來到台北演出，希望能再次與台灣的樂迷們一起創造更多的美好回憶。

戴米恩萊斯的音樂風格獨具特色，深受樂評及樂迷的讚譽，他的音樂融合了民謠、流行和另類搖滾等多種元素，以獨特的嗓音和詞曲創作風格為人所知。尤其是他深情而悲傷的歌詞，總能引起人們共鳴。他的音樂風格被描述為優美而深情的民謠，旋律簡單沉穩，歌詞穿透人心，充滿了個人情感和深刻的哲學思考，總是能征服無數都市寂寞的人心。他無與倫比的創作能量，受到了許多音樂家的讚賞，包括「U2樂團」主唱波諾（Bono）和紅髮艾德（Ed Sheeran）。

首張專輯《O》於2002年發行，創下全球逾1500萬張銷量，取得了相當大的成功，其中的歌曲〈The Blower's Daughter〉，搭上了電影《偷情》更是讓他聲名大噪，在音樂界成為了一個備受矚目的人物；這首歌也是大部分人開始認識戴米恩萊斯的第一首歌，蔡健雅、蔡依林、韋禮安等知名歌手也都翻唱過。2006年，戴米恩萊斯推出了自己的第2張專輯《9》，這張專輯延續了他優美深情的民謠風格，其收錄的歌曲〈9 Crimes〉也成為了他另一個代表作品。發表第2張專輯後，戴米恩萊斯沉寂了8年，才發行第3張專輯《My Favorite Faded Fantasy》揉合詩意和都市感的新作，一發行即獲業界一致好評，也回應了全球樂迷們的期待。

除了優秀的音樂作品外，現場演出也有極高水準，在舞台上的戴米恩萊斯總是充滿著激情和感性，本次演唱會將如他以往的風格，以深沉的嗓音搭配簡單的樂器，一把吉他亦或是單純的鋼琴配樂，讓觀眾完全沉醉於他的歌聲；沉浸於他的音樂世界中。對於再度來台開唱，戴米恩萊斯表示非常的興奮，還記得上一次也是在台北國際會議中心，除了在演唱會上邀請歌迷上台一起喝紅酒合唱，演唱會結束後欲罷不能唱不過癮，在一樓門口突襲粉絲們加碼獻唱〈I Don't Want to Change You〉。

演唱會將於5月31日在台北國際會議中心（TICC）登場，門票本周日（26日）上午10點啟售，更多詳情請洽主辦單位開麗娛樂、華貴娛樂官方臉書查詢。