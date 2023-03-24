新莊塔寮坑溪自228連假起偶有不明異味，新北市環保局獲報跨單位合作，結合新莊區公所、水利局、消防局、地政局、瓦斯公司、環保署及工研院等單位上百人力，除清除異味溝渠點，更查出17違規業者，開出144萬元罰單，也將在重要下水道節點設置科學監測儀器監測。

環保局表示，經專家分析，塔寮坑異味來源及成因十分複雜，非單一物質，經檢測報告異物氣體內容物含有為烷及苯類等有機氣體，推估係源自業者工業製程洩漏或清洗作業惡意違規傾倒，進而流入雨水下水道中，並與其內存在已久的各種垃圾交互作用所致。

清溝人員進入巷弄及溝渠等處清淤時，發現充斥各種沾滿黑色油汙廢棄物，目前皆已逐一清除完畢，總計出動166人力、清溝車及水車20台、開天車3台、抓斗車1台，灌水38公噸，清除6.5公噸的沾滿黑色油汙的垃圾。

經全面稽查上游沿線工廠，目前已告發違反廢棄物清理法業者共17件，共計裁罰金額為144萬餘元，其中以金屬製造業產出廢油未依規定提送廢棄物清理計畫書有12家次為最多，已命業者限期提送以掌握廢棄物流向避免隨意排出。

其次為鑄造業或印刷電路板未依規定申請固定汙染源操作許可證，還有1家次為食品業排放廢汙水至水體。

環保局表示，目前已在塔寮坑溪的幾處重要下水道節點設置科學監測儀器，將持續依監測結果鎖定廠商進行深度稽查，一旦發現違法破壞環境者，定依法告發，決不寬貸。

而近日在地里長反映，塔寮坑溪下游處仍然偶有散發異味，尤其連日無雨使塔寮坑溪淤積情形日益嚴重，導致臭水溝味明顯增加。環保局表示，塔寮坑溪臭味成因複雜，淤積的底泥亦是原因之一，已通報十河局等河川權管單位，儘速辦理河道清淤作業，將過去累積異味之淤泥移除，以解民眾之苦。