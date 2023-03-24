中國大陸外交部發言人毛寧24日主持例行記者會。有記者提問，根據美國白宮官網消息，針對中俄領導人簽署的《關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規畫的聯合聲明》一事，美國白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比22日在記者會上稱，美方不支持任何阻止國際社會孤立俄羅斯的做法、不支持任何振興俄羅斯經濟或者使其更加健康的努力、也不支持任何為俄羅斯繼續「屠殺」烏克蘭人提供便利的做法。對此，毛寧回應表示，中方始終積極勸和促談，為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。反觀美國，不僅拱火澆油，還阻撓別國勸和促談的努力，用心何在？

毛寧指出，中俄元首共同簽署的《2030年前中俄經濟合作重點方向發展規畫的聯合聲明》，是對下階段兩國重點領域合作作出的頂層設計和規畫部署。中俄關係不結盟、不對抗、不針對第三方，雙方開展互利合作，造福於兩國人民，也有利於世界。這是坦蕩的君子之交，與美國大搞霸權霸道霸凌，拼湊封閉排他、自私狹隘的小圈子形成鮮明對比。

毛寧強調，烏克蘭危機問題上，中方一貫遵循《聯合國憲章》宗旨和原則，秉持客觀公正立場，積極勸和促談，始終堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊，我們為政治解決烏克蘭危機發揮了建設性作用。「反觀美國，不僅拱火澆油，還阻撓別國勸和促談的努力，用心何在？」毛寧反問道。