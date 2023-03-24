桃園傳出有一隻「流浪狒狒」竄逃，足跡遍布平鎮、新屋等地，自從民眾通報後，過了12天仍尚未落網，協助捕捉的鎮興里長黃志杰透露，曾目擊這隻狒狒有「紅屁股」，其性別可能是雌性，而且正值發情期。

根據《ETtoday新聞雲》報導，黃志杰表示，目測這隻狒狒約有60公分高、20公斤重，在平鎮一帶遊蕩了12天，移動速度頗快，發現被追捕時，才會離開原本的所在地。黃志杰進一步指出，目擊狒狒時，其臀部呈現紅色，上網一查發現，牠可能是雌性狒狒，且正值發情期。

而究竟為何以「紅屁股」判斷這隻狒狒的性別？《成都動物園》官網資料顯示，某些雌性靈長類動物處於發情期時，因為激素增多、血液循環加快，使得臀部紅腫發亮，藉此吸引異性的注意，「腫脹得越厲害，對雄性吸引力越大」，該情況也被稱為「性皮腫」。

今（24）日稍早新屋地區社群有民眾分享一段6秒的影片，時間顯示昨日上午約7時40分，民眾開車行經高鐵南路發現疑似狒狒身影，下一秒狒狒直接穿越馬路，差一點就被車子撞上。根據新屋居民最新通報，今日下午1時許，這隻狒狒出現在新屋埔頂路，相關單位仍持續搜索中。