1隻第2級保育類動物鳳頭蒼鷹，24日被發生倒臥車水馬龍的竹南鎮市區，被員警緊急救回送醫。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

1隻第2級保育類動物鳳頭蒼鷹，24日被發生倒臥車水馬龍的竹南鎮市區，被員警緊急救回通報縣府保育人員送醫。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

1隻第2級保育類動物鳳頭蒼鷹，24日一早疑因身體有痒無力飛行，躺臥在苗栗縣竹南鎮公義路上，由於該路段是通往竹南科學園區、大埔特定區等科技廠商集中地區，一早上班的車潮相當多，險象環生，附近商家發現後立即報請竹南警分局大同所員警前來援救，經警方將蒼鷹抱回派出所安置，並通知縣府農業處保育科人員前來護送就醫。

苗栗縣警局竹南分局大同所巡佐林坤祥、警員李家宏，是在24日早晨7時許，接獲民眾報案稱，竹南鎮公義路上有一隻受傷的老鷹倒臥道路中，警方據報趕往處理，由於當時正值上班時段，該路段往來人車眾多，員警抓緊徒手抱起老鷹，放入紙箱內帶回派出所，通報縣府農業處保育科人員前來接管。

經保育科人員檢視，確認這隻老鷹是第2級保育類動物鳳頭蒼鷹的成鳥，保育科人員隨將老鷹護送前往後龍動物醫院檢查，並先行安置在苗栗縣生態保育中心，待老鷹身體狀況完全無礙後再行野放。