民進黨立委初選登記今天（24日）下午5點截止，僅有現任立委陳歐珀登記，原有意登記初選的前縣黨部主委黃建財，態度轉趨低調，今天他在臉書發文，強調「仍是心繫偏鄉義診服務為主，所以不會參選2024的立委選舉。」陳歐珀將代表民進黨參選宜蘭縣區域立委，挑戰立委4連霸。

國民黨方面則尚未有人選出爐，黨部已成立9人小組，目前勸進對象有縣議員林岳賢、黃琤婷，以及林姿妙女兒林羿伶，但被點名者均無參選立委意願。