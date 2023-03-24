兒童海洋節海生館吉祥物大遊行吸引民眾一起同樂。（屏東海生館提供）

海生館各項親子設施增進互動和樂氣氛。（屏東海生館提供）

夜巡海生館活動推出兒童海洋節優惠，6-12歲兒童暢遊海生館一整年。（屏東海生館提供）

國立海洋生物博物館為陪伴大家一起歡度兒童節，自4月3日至4月4日將推出一年一度的「兒童海洋節–潮海之際」，透過科學魔術表演、海洋趣味嘉年華大遊行、繪本時光機、海洋劇團等一連串好玩有趣、又有環保意識的豐富活動及展示，引領孩子在心中種下一個屬於海洋保育的種子。

海洋保育小尖兵除了透過戲劇、音樂、繪本說故事、科學實驗等等的方式，加深孩子們認識環境，加強環境教育的涵養之外，最重要的莫過於起而行了。今年海生館於4月份推出的夜巡海生館活動，搭配「兒童海洋節」推出「化身夜巡者，保育海洋暢遊海生館整年」活動，邀請大家一起加入海洋保育的行列。凡於2023年3月25日至3月31日，訂購2023年4月1日至4月30日期間之夜巡活動，6-12歲孩童可憑夜巡活動識別牌，免費升級兒童海洋卡，暢遊海生館一整年。更多海生館相關活動詳情，請洽海生館官網或臉書粉絲專頁。