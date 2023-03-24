東元指出，電價持續上漲，要控制成本，勢必就要從空調節能下手。不論場域大小或使用目的不同，東元空調都有適合產品組合可以搭配規劃，提升30％節電效果。如果以一棟七層樓5,000平方公尺的『集中型』商辦大樓為例，採用東元一級能效的DC變頻箱型冰水機系統，IPLV可達到8.5，再加上冷卻水塔、水泵、空調箱等周邊系統搭配東元變頻控制設備，依照建築能效分級制度，可評定為建築一級能效。

軟體方面，東元已進化到主動式管理的『最佳化節能管理模式』，同時也開發了一整套集成控制軟體，主要是以能耗主體冰水主機為核心，進行4大周邊設備對冰水主機加卸載連動，進行整合式控制，這樣就可以在前面提到的硬體節能效果上，再節省6％的用電量。

家用空調方面，2023年新產品送至法國P4實驗室，也通過SGS抑菌證明，可有效抑菌達99％。東元表示，新機種是要讓消費者最有感的有效節能省電的機種，HS5、GA系列全系列超越一級能效12％，省電效率再提升12％。東元強調，空調產品的研發都是以永續節能、客製化、全領域、清淨、APP連結智慧化為目標，東元是以空氣管理專家自居，提供消費者最高品質的空調系統。

疫情以來，大眾對冷鏈依求與日俱增，快商務q-commerce模式崛起，及1小時即時到貨趨勢，使得減少食材食品腐損率以及彈性運用儲存空間都至為重要。東元這次提出的冷凍冷藏冰箱系列，可以滿足全溫層需求，特色包括了變頻恒溫、氣流均溫、降低腐損率12％。東元可變多溫層冷凍庫，完全滿足「明店暗倉」空間配置概念。可將冷凍、冷藏、常溫三個空間，配合各溫層貨量需求而重新配置。