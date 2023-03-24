早就被警方盯上！淡水警22日晚上7點於北投子查獲20歲林姓毒販，並成功說服林男供出22歲羅男共犯藏身之處，在林男的帶領下前往居所將其逮捕，本次行動起出近400包毒品，涉案金額6萬多元，警方將兩人依違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

據了解，淡水警方日前接獲反毒友善通報網情資，在之前警方發現情資所指工廠出入分子複雜，疑似為幫派聚集處所，便將該處列為重點臨檢查察目標。在近期獲得熱心民眾通報後，立即著手蒐證，於適當時機順利將林、羅二人逮捕歸案並粉碎該據點。

警方查獲的卡西酮咖啡包、販毒所得等證物。（警方提供）

警方在北投子當場查獲林男持有第三級毒品卡西酮咖啡包30包，販毒不法利益所得6萬5000元及查扣手機1支，說服林男供出其共犯藏匿的工廠，並在工廠內再查獲羅男和2人共同持有的第二級毒品大麻2包、第三級毒品愷他命8包、第三級毒品卡西酮咖啡包359包、卡西酮粉末1包等，警方將兩人帶回偵訊，訊後依違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

淡水警分局表示，「清源專案2.0」及「社區警政再出發」是運用轄區治理理念，掌握轄區特性，布建友善通報網，得以主動發掘並清除犯罪根源，打擊隱藏在日常生活中的犯罪，期許能夠有效淨化治安環境，確保社會安寧，讓人民免於荼害。

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