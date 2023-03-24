南投縣長許淑華誓言將南投縣打造為「低碳城市」，上任積極推運具電動化，為減輕民眾購車負擔，增加換購意願，汰舊換電動機車每輛最高補助2萬3千元，堪稱全國最高，南崗工業區已有23家企業響應，有企業提供員工每輛最高1萬元補助，許淑華呼籲：「換購電動機車享補助，省錢、節能又環保。」

政府、車商及企業簽名響應「低碳城市」，鼓勵民眾太段老舊機車換購電動機車活動。（楊靜茹攝）

縣府結合GOGORO、光陽IONEX、宏佳腾、台鈴、比雅久、山葉及中華eMOVING 等多家電動機車廠家，24日於南投縣立體育場舉辦「汰舊換電兔Happy 最高補助在南投」記者會，環保署空保處技正呂澄洋、工業局電動機車計畫主任林洋導、南崗工業區廠協會理事長粘清泉，及南投縣議員蔡孟娥、林儒暘、黃世芳、陳宜君等都出席。

南投縣長許淑華稱讚各家電動機車的設計不僅時尚，也愈趨輕巧實用，即使她穿裙裝也可以優雅騎乘。（楊靜茹攝）

許淑華率領來賓騎乘電動機車出場，戰士各家廠商的電動機車。許淑華說，縣府以打造低碳永續的宜居城市為目標，要從最基本的生活環境來改善，一步一步落實，縣府從民眾最基本的交通工具機車著手，鼓勵民眾汰換老舊機車買電動機車，4年多來已汰換逾2萬輛，電動機車成長率全國第2高，擴大投入改善機車排放空汙，提出多項補助政策。

南投縣環保局長李易書指出，縣府加上中央補助，汰換老舊機車換購電動機車每輛最高補助2萬3千元，堪稱全國最高。（楊靜茹攝）

南投縣環保局長李易書指出，淘汰老舊機車從每輛1000元加碼至2500元，補助金額全國最高，「老舊機車汰舊換新」加碼補助最高1萬2000元，也是全國最高，另有環保署、經濟部工業局等補助，每輛電動機車最高補助2萬3000元；此外，新購電動機車每輛最高補助1萬元；南崗工業區已有23家廠商響應汰舊換電活動，有業者提供員工每輛最高1萬元補助，相信能提高換購意願。

南崗工業區廠協會理事長粘清泉出席活動，指廠區已經有23家企業響應汰舊換電活動，提供員工購買電動機車補助。（楊靜茹攝）

公私齊力加碼換購電動機車補助金外，環保局為了改善空汙，鼓勵民眾定期完成年度機車排氣檢驗，特別舉辦「機車定檢月月抽萬元」抽獎活動，民眾將有機會於年底抽中電動機車等好禮大獎。