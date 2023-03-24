陳福海(後排左一)特別致贈加菜金給園方，對於園長及行政、教學團隊的用心表示讚賞。(圖／金門縣教育處提供)

繼3月6日走訪金城幼兒園關心特教幼生的照顧情形，讓特殊家庭可以燃起對孩子的希望，掌握黃金治療期。金門縣長陳福海今(24)日上午再訪金城幼兒園，關心特殊生學習問題及幼生的營養午餐供應情形。

陳福海表示，上次來到園中看到特教生都能受到妥善的照顧感覺欣慰，也希望家長們把握黃金治療期，進而透過學校與社福單位共同來協助他們，讓家庭也能擔負起養育的責任。

針對園方日前所提營養午餐費用不足問題，陳福海也指示教育處及相關單位研擬增加經費，並核定於下個月將每位幼生午餐費用由目前的40元調高到54元，嘉惠城幼師生505人。陳福海表示，對於各項教育經費的支出，於遵守財政紀律原則下，全面關照，優先支持。只要是對孩子好的是對的方向，縣府定會全力辦理。園方也非常感謝陳縣長對於幼兒教育的重視。

陳福海午間與教育處副處長洪蘋萱及特幼科科長謝惠婷，在金城幼兒園長許碧華的陪同下，與園內小朋友一起享受營養午餐，在午餐同時陳福海與園長也一起交流目前金門幼教現況，同時非常肯定園長對幼兒園的專業與無私的奉獻，讓幼兒園在地小人多的現況下，亦能規劃出如此友善及兼具美感的優質學習環境，足為楷模。

陳福海在離開金城幼兒園前特別致贈加菜金給園方，對於園長及行政、教學團隊的用心表示讚賞。