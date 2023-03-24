柴山樹木缺水，落葉降低蒸散率求自保，形成一片枯竭的景象。（山友提供／袁庭堯高雄傳真）

柴山雅座奉茶志工隊設置動物專用的飲水槽，猴群已經養成自動到水槽喝水的習慣。（袁庭堯攝）

全台久旱，高雄柴山也「極度乾燥」，原本只搶食物的猴子現在瘋搶水，有山友拍下猴群打劫奉茶筒的奇照。壽山國家自然公園管理處示警，柴山久旱不雨，若引發山林火災將難以滅火。日前查獲8名山友在山上開「火鍋趴」，一人罰款3000元，提醒民眾千萬不要觸法。

上個月巡山員跟壽山警察隊在南壽山「好漢亭」，發現8名山友攜帶食材、瓦斯爐具開心吃鍋，當場依現行犯舉發，每人開出3000元罰單。

壽管處強調，柴山上禁用明火，依壽山國家自然公園公告禁止事項第5條「禁止燃放鞭炮、煙火、焚燒物品及野外炊煮食物」規定，違反者可依《國家公園法》第13條開罰3000元，累犯可再罰。

新竹縣五峰鄉「大鹿林道」疑似天乾物燥，23日發生森林火災，仰賴人力和空勤隊直升機滅火灌救一整天，迄今火勢仍在延燒。壽管處指出，柴山雨季短，本來就很乾旱，山上也沒有水源，一旦發生火燒山將難以滅火、後果非常嚴重。

有山友拍下柴山七蔓站、猴群破壞奉茶筒，直接打開水桶開關、瘋狂搶喝茶飲的畫面。只見猴群聰明的拔掉「防猴」插銷、扭開水龍頭盡情暢飲，連地板上的積水都不放過。

該名山友表示，柴山有部分區域已露出枯木林相，絲毫沒有春來了的景像，這是多年未見的異象。猴子原本仰賴植物解渴，如今樹木紛紛落葉落果自保，猴群為了求生，轉往奉茶站搶水喝，連地面的水灘都不放過。

柴山雅座的奉茶志工隊為了解決猴群騷擾的問題，數年前就在雅座旁設置動物專用的飲水槽，定時補水，如此一來，猴群就不會把歪腦筋動到奉茶筒上，已經養成自動到水槽喝水的習慣。

一名山友也提醒，柴山目前乾旱到泥土過度乾燥，一走過就塵土飛揚。大片竹林的落葉堆積，乾燥且鬆散，若有登山客吸菸、亂丟菸蒂，後果不堪設想，呼籲山友自制，守護柴山安全。