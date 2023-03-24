民進黨立委初選今天下午5點登記截止，台南市6個立委選區中，有5個選區都由現任立委同額競選，僅第一選區前市府觀光旅遊局長郭貞慧挑戰現任立委賴惠員。由於2人競爭激烈，市黨部表示，將先行溝通協調，如果無法達成協議時，將由中央黨部辦理民意調查決定提名人選。

市黨部執行長張孟暉表示，此次初選登記開始後，浮出檯面的人選在周二之前都已經完成登記。其中，只有1人登記的選區，包括第二選區郭國文、第三選區陳亭妃、第四選區林宜瑾、第五選區林俊憲、第六選區王定宇。

張孟暉指出，民進黨在總統、立委、市議員等各級選舉辦理初選已行之有年，也是民進黨對於有意承擔責任的黨內同志，公平、公正、公開的提名機制，更是政黨政治展現民主的核心價值，市黨部會以公平、公正的角色協助完成初選。

張孟暉還說，此次黨主席賴清德於登記前提出「誠信條款」，不建議現任議員轉戰立委後，台南市的黨籍議員都能呼應黨中央的決策，深知合作比競爭更重要，團結一致打贏2024「總統當選．國會過半」的目標。