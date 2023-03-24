香港政府今發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，建立全球家族辦公室和資產擁有人生態圈。將推出8大政策措施，包括設立新的「資本投資者入境計劃」及提供稅務減免等。以締造具競爭力的有利環境，讓全球家族辦公室和資產擁有人的業務在港蓬勃發展。

港府將引入新的「資本投資者入境計劃」，建議計劃的投資範疇包括在港上市的股票；由香港上市公司、政府、或由政府全資擁有或部分擁有的實體發行或全面保證的債券；認可機構發行的後償債券；以及合資格的集體投資計劃（包括投資相連保險計劃）。除了港幣計價資產，亦考慮以人民幣計價的資產。如成功申請，申請人可與配偶及未婚受養子女來港居住和發展。

另外，如獲立法會通過，由單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具（FIHVs）將獲利得稅豁免。港府下一步會檢視現時有關基金和附帶權益的優惠稅制。

證監會最近釐清發牌要求，其中有專為家族辦公室而設的指引，並已設立專責溝通渠道，透過電郵及電話處理家族辦公室查詢。在適當保障投資者前提下，將簡化中介機構對高端客戶或超高資產淨值個人客戶的合適評估和披露流程。 另外，政府會資助成立全新的香港財富傳承學院，在金發局架構下成立，並由業界組織、專業服務提供者、大學和投資推廣署的FamilyOfficeHK專責團隊等合作夥伴支持，培訓行業從業員和財富繼承者人才。

機管局正積極研究在機場設立藝術與珍品的貯存、展覽和鑑賞設施。政府亦期望將香港發展成為慈善中心，為全球家族辦公室和慈善家調配慈善資金，政府將優化慈善團體申請獲豁免繳稅的程序，並計劃優化立法建議，以提高獲豁免慈善團體可在家族投資控權工具享有實益權益的程度。

為方便全球家族辦公室在港設立和擴展業務，FamilyOfficeHK專責團隊會擴大職能，提供包括協調財富擁有人推展慈善業務以及協助教育相關事宜等服務。

投資推廣署FamilyOfficeHK專責團隊將召集和成立新的家族辦公室服務提供者網絡，成員包括私人銀行、會計和律師事務所、信託和其他專業服務公司，提供雙向渠道，讓政府和業界就最新政策發展溝通，並向家族辦公室宣傳和推廣香港的機遇。

財政司司長陳茂波表示，宣言展示要將香港發展成為全球領先家族辦公室樞紐的決心，這個業務蓬勃發展，將有利香港匯聚全球各地資金、壯大金融市場以及資產和財富管理業，推動香港的金融和專業服務、創科、綠色、以及文化藝術以至慈善事業的持續發展，增強香港發展動能。