由Up直播製作的辛辣性談話節目《藝外爆紅》，開播後話題不斷，近來因炒飯店爆紅的美女廚神林彤也登上節目成為來賓，與資深媒體人兼名嘴狄志為和主持人派翠克正面對決網友留言，面對酸名提問是否是刻意炒作等問題，林彤也一改甜美形象嗆辣回應，狄志為則是針對BLACKPINK的公關票事件做出評論，令網友們大呼過癮。

因穿著清涼服裝炒飯而爆紅的林彤，首次登上直播節目。（Up直播提供）

有著美女廚神稱號的林彤首次登上直播節目，一開始便聊到了爆紅後的心情感想，林彤坦言，突然面對到太多攝影機覺得非常緊張，這次直接登上節目也很怕會講錯話，雖然以前有一些記者會的主持經驗，但感覺不太一樣，隨後面對網友質疑林彤是否有刻意炒作之嫌，林彤則是一改甜美形象直接嗆辣回應：「炒飯這件事真的認真學習了很久，也是真的在店家練功練了兩年，不相信的人就親自來吃吃看！」

資深媒體人兼名嘴狄志為節目上評論BLACKPINK公關票事件。（Up直播提供）

而資深媒體人狄志為則是接力談論近期鬧出不小風波的BLACKPINK公關票事件，他認為這次的演唱會感覺票數超賣太多才會引發亂象，而許多藝人們攜家帶眷的前往，也造成了流行風潮，沒看好像就輸人一截的感覺，針對公關票的部分也補充表示：「要說是走後門有點太沈重了，公眾人物或主辦方本來就會需要有部分的人脈經營，例如贊助商、媒體朋友等，透過這些人脈經營來增加各式曝光及報導。」

節目的最後有網友提到經常在網上看到狄志為代言的壯陽產品廣告，令他非常驚訝並直接澄清回應，那是被無良廠商所盜用，自己並無代言任何壯陽類型的產品，主持人派翠克立馬調侃笑稱：「原來志為哥的形象有這麼強才會被盜用啦。」林彤則是在大票粉絲的簇擁下開金口唱歌，甜美的歌聲讓網友們十分驚喜並敲碗表示希望未來能發行單曲或唱片，為節目劃下完美句點。下集來賓將請到AV導演圤智雨，直言的性格也令粉絲相當期待。