萬紫千紅、筆直生長的蜀葵花，已經成為員林春天的標誌性地景，廣達0.8公頃，兩萬多株比人還高的蜀葵花交織的花陣迷宮，宛如巨人的花園，每年吸引上萬遊客，花季活動已邁入第9年，今年以「花現員林～蜀葵花海探險去」為主題，結合原創角色小魔女小葵及蜀來寶，打造奇幻主題故事。

員林市長游振雄表示，每逢3月春暖，員林蜀葵花讓人引頸期盼，蜀葵花田將於4月1日開園，花期預計為期1個月，花田開放時間為每日上午7時至下午6時，其中4月17日休園維護不對外開放。

員林市廣達0.8公頃，兩萬多株蜀葵花交織的花陣迷宮，每年吸引上萬遊客，今年以「花現員林～蜀葵花海探險去」為主題將於4月1日起開放。（員林市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

員林蜀葵花已經成地方特色，但最早是公所當年率隊前往考察觀摩後，引進蜀葵花種植、自行留種子育苗，還自行繁殖雜交出更多色系的蜀葵花品種，讓蜀葵花海愈來愈繽紛，還能免費領取蜀葵種子回去種植觀賞。

色彩繽紛、比人還高的蜀葵花，也一年比一年更打響名氣，附近店家開始了譜出蜀葵花狂想曲，有利用製作餅乾、香皂等，推動文化、觀光產業。

游振雄表示，今年員林燈會「員林旺兔美」主燈與兔年燈飾也移到南區公園妝點，在花季期間的夜間每晚點燈至晚上9點，邀請全台民眾來員林白天賞蜀葵花海、晚上賞燈，同時品嘗在地美食。

4月1日開幕當天除發放紀念宣導品，更請來知名創作歌手魏嘉瑩帶來精采演出，前1500名遊客還可獲得摸彩券1張，獎品包含iPhone 14及iPad Air等大獎；此外，在清明連假及活動期間每週日，4月2日至4月5日、4月9日、4月16日及4月23日，安排頭藝人表演，以及限量50元遊園券提供打卡領取，周邊擺設攤位市集。