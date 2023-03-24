英國財經媒體詳述了美聯儲（FED）逆回購協議（Reverse Repurchase Agreement）對銀行系統的負面影響，由於疫情期間大量的量化寬鬆（QE, 即印鈔票）和監管調整，銀行充斥了大量現金。隨著逆回購設施和貨幣市場基金（Money market fund, MMF）等類似的影子銀行（Shadow Bank）轉移資金，美國銀行裡的存款正面臨流失風險。又因，美聯儲一直對這類影子銀行抱持懷疑態度，擔心它們會削弱銀行。因此，目前銀行系統正面臨存款流失的風險，疊床架屋的結構搖搖欲墜，尤其是對於美國的小型和中型銀行來說，可能會產生更大的影響，不想當韭菜就需要好好讀一讀。

America’s banks are missing hundreds of billions of dollars. Over the past year deposits in commercial banks have sunk by half a trillion, a drop of ~3%. This makes the financial system more fragile. How the Fed drained the financial system of deposits. https://t.co/JPPmzhOphC pic.twitter.com/D19MNKg677 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 24, 2023

據《經濟學人》（The Economist）21日報導，在傳統銀行擠兌中，錢如何被摧毀是很容易理解的。民眾想要趕快提取出他們的現金避險，而銀行行員試圖提供服務。但當客戶不斷逃離導致銀行實質上的現金缺口時，行員將無法滿足後面排隊的人的需求，那麼那一家銀行就會崩潰。

然而，在數位化時代，情況並非如此。存戶一感受到矽谷銀行（SVB）的風險，他們並沒有想要提取鈔票和銅板（現金）走，存戶們只是想把帳戶裡的餘額轉移到其他家銀行逃難。

這樣一來當矽谷銀行倒閉時，存戶實質上的存款也不會像前一段所提的傳統案例那樣，相反的，監管機構承諾讓矽谷銀行的存戶資金還存在。儘管一家銀行的失敗對他的股東來說是壞消息，但理論上來說它不應該減少美國整個銀行系統中的總存款金額。

奇怪的是，美國銀行間的存款仍在下降。在過去的一年中，商業銀行的存款下降了5000億美元（約新台幣15.2兆），接近3%。這使得美國金融體系更加脆弱，因為銀行必須縮小規模來還債。那麼，這些錢去哪裡了呢？

Run into US money mkt funds continues. Assets rose by another $117bn in past week to hit ATH. Inflows will accelerate after rate hike. It is bank run in slow motion. Only interest rate cut can stop bleeding at banks. I explain in latest @WELT podcast DuZ. https://t.co/nRUluZgtfq pic.twitter.com/Zr1yd9wOI2 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 24, 2023

答案就是貨幣市場基金（Money market fund, MMF），這是一種低風險的投資工具，將錢投入短期政府和公司債務。隨著矽谷銀行的破產，這些基金上週吸引了1210億美元（約新台幣3.7兆元）的資金流入。根據美國投資公司協會（Investment Company Institute）的數據，截至3月，它們擁有5.3兆美元（約新台幣161兆）的資產，比一年前的5.1兆美元（約新台幣155兆）增加了。

但實際上資金並沒有真正流入這些基金，因為它們無法接受存款。（長話短說：就是只是帳面上的數字增加了基金本身並沒有真正收到資金，詳細機制請接著閱讀）——相反的是，離開銀行轉向貨幣市場基金的現金，將被記入基金的銀行帳戶，從中用於購買基金想要投資的商業票據或短期債務。當基金以這種方式使用現金時，資金就會流入出售該資產的機構的銀行帳戶。因此，資金流入貨幣市場基金應該只是在銀行系統中轉移存款，而不是迫使存款流出。

然而，貨幣市場基金可能透過美聯儲於2013年推出的逆回購協議，卻從銀行系統中吸走存款。這項看似無害的金融系統管道變更，在施行不到十年的時間內，對銀行產生深遠的不穩定影響。

在正常的回購交易中，銀行向競爭對手或央行（若以美國為例即為美聯儲）借款，並以抵押品進行抵押交換。

而逆回購則相反。影子銀行，如貨幣市場基金，指示其保管銀行存款準備金以換取證券。這項計畫旨在幫助美聯儲擺脫超低利率，透過在同業間市場上借貸成本設立底線。畢竟，銀行或影子銀行怎麼可能會提供比美聯儲還要低的利率，借貸給同行呢？

然而，新冠肺炎疫情期間美國施行了大規模量化寬鬆（QE）和監管調整，讓銀行充斥現金，逆回購協議的使用量近年來激增。

QE會創造存款：當聯儲從投資基金購買債券時，銀行必須作為交易中介。基金的銀行帳戶增加，聯儲的準備金存款也增加。從2020年QE開始到2年後結束，商業銀行的存款增加了4.5兆美元（約新台幣137兆），大致等於美聯儲自身資產負債表的漲幅。

銀行一度能夠應對這些資金流入，因為美聯儲在疫情初期放寬了一項名為「附加槓桿比率」（SLR）的規定。這使商業銀行的資產負債表增長，而不再強迫使它們籌集更多資本，讓它們能夠安全地利用存款的流入增加美國國債和現金持有量。

銀行照例買入了1.5兆美元（約新台幣45兆）的國債和機構債券。不過，在2021年3月，美聯儲停止了對附加槓桿比率的豁免。銀行發現自己被不需要的現金所淹沒。

銀行們減少了從貨幣市場基金借款的方式來縮小規模，而貨幣市場基金則將現金存放在美聯儲的逆回購協議。到了2022年，這些基金在逆回購協議中存放的資金達到了1.7兆美元（約新台幣51.6兆），相比一年前僅有幾十億美元（僅幾千億台幣，翻了超過百倍）。

在矽谷銀行破產後，美國的小型銀行擔心存款流失。貨幣緊縮（升息）使得這一情況更加可能發生。

Bill Ackman says he expects an acceleration of deposit outflows from banks after Janet Yellen “walked back” comments about guaranteeing all deposits & Fed raised its benchmark rate to 5%. The 5% rate threshold makes bank deposits “much less attractive.” https://t.co/Jwq1DQqaQa pic.twitter.com/9dV05X545j — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 22, 2023

總的來說，逆回購協議對銀行產生了負面影響。儘管這個計畫本意是好的，可以為美聯儲的利率政策提供支持，但當現金湧入時，銀行被迫收縮以還款，而逆回購設施和貨幣市場基金等影子銀行也將資金轉移出銀行體系，這樣就讓銀行的存款面臨流失風險。