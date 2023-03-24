前香港女子組合「2R」由來自馬來西亞的親姊妹黃婉君（Rosanne）、黃婉佩（Race）組成，而妹妹黃婉佩2011年退出演藝圈後，就轉往商界發展，不僅成為房仲女王，近日更成為上市公司主席，驚人近況跟著曝光。

黃婉佩2011年宣布退出演藝圈並轉戰金融界，2016年嫁給大19歲的新加坡富商David Loh，就定居新加坡，並和妹妹黄婉球（Rhonda）在新加坡創立房仲網站「Ohmyhome」，多年來經營得有聲有色。

而近日平台也在美國那斯達克上市，成為今年第一間在美國上市的新加坡公司，21日黃婉佩姊妹也帶領家人、員工、合作夥伴和投資者一起敲響收盤鐘，黃婉佩也在社群曬出照片，姊姊黃婉君也到場祝賀，保養得宜的兩人，雖然淡出演藝圈多年，依舊看不出外型有走樣，令人相當驚艷。

黃婉佩和妹妹黄婉球創立房仲網站「Ohmyhome」。（圖／取自黃婉佩IG）

黃家三姊妹合影，左起是大姊黃婉君（Rosanne）、黃婉佩（Race）、黄婉球（Rhonda）。（圖／取自黃婉佩IG）

黃婉佩和妹妹黄婉球因事業有成，成為新加坡近年最具代表性的創業女性之一，據悉，黃婉佩和老公David Loh婚後居住的豪宅，估計市值超過1億港元（約3.8億台幣）。

出身馬來西亞的黃婉佩，因被星探發掘，2002年和姊姊黃婉君組成女子組合「2R」，在香港出道，推出過不少歌曲和影視作品，當年是不少人心目中的女神代表。