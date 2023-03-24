仲量指出，侯文信負責引領公司推行現有策略及發展計劃，並擴大及加強在台灣的業務發展。仲量聯行大中華區首席執行官李倩玲指出，侯文信於仲量聯行一直以來表現優異，過去十年在推動策略顧問業務發展上扮演重要角色。

李倩玲說，侯文信的團隊在政府項目上業績出色，而且與上市公司決策者的關係良好，相信他會利用這些寶貴資源推動OneJLL，以及全力支持並協助仲量聯行推動新業務重點，例如ESG、未來辦公(Future of Work）和JLLT（JLL Technologies，仲量科技)的發展。對他出任台灣董事總經理一職充滿信心。

侯文信擁有逾24年的房地產市場經驗，於1999年加入仲量聯行，自2012年起擔任策略顧問部領導，於過去十年為超過200個專案進行顧問工作。在他的卓越領導下，策略顧問部連續十年引領台灣同業市場，市佔率保持在45%以上，並在2018至2022年間，實現年收入增長達5-10%。

她說，衷心感謝趙正義多年來為仲量聯行作出的傑出貢獻，在他的領導下，我們在台灣的業績不斷茁壯成長，更在房地產領域中建立了堅實且備受信賴的品牌。