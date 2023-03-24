一名住通霄鎮的58歲潘姓男子在網路上認識不知名女網友，對方以安全獲利穩健為由，慫恿潘某投資虛擬貨幣，潘某信以為真，日前前往通霄鎮土地銀行準備匯款5萬元，經蔡姓襄理與徐姓行員關懷詢問，查覺他所稱女網友及投資虛擬貨幣等等關鍵語，可能遭詐騙，急忙通知通霄警分局員警到場順利阻詐成功。

通霄警分局通霄、中和派出所警員魏百夆、謝廷治、王睿豪等3員，日前接獲報案趕赴土銀通霄分行了解，當場向潘男釋解這是典型的假投資虛擬幣詐騙，利用網路等媒介，建立投資群組，詐騙集團成員在其中利用各種手法取信被害人，待被害人上鉤後，自稱專員或投顧老師成員會向被害人詳細說明匯款方式，請被害人將錢匯入人頭帳戶中，當錢一匯入該帳戶，對方便會立即派出車手將錢領走，屆時將求償無門。

潘某聽完當場嚇出一身冷汗，才驚覺自己差點就成為詐騙集團眼中的肥羊，當即取消匯款。

通霄分局長陳至瑋表示，網路詐騙手法多變，詐騙集團抓準民眾想要了解新型態投資管道的心理，利用民眾對虛擬貨幣投資管道的疑問，建立網路投資群組號，聲稱投入資金便可穩定收取利息獲利，在此呼籲民眾勿聽信網路上所認識的可疑人士，所傳訊息而盲目投資，進而落入詐騙陷阱，成為被害者。本件假投資真詐騙案，所幸經由銀行行員及時發現可疑與警方合力阻詐，順利保住民眾辛苦錢。