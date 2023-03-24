中國大陸駐菲律賓大使館24日消息，在菲律賓馬尼拉參加23日第23次中菲外交磋商和中菲南海問題雙邊磋商機制第七次會議的大陸外交部副部長孫衛東會見了菲律賓外長馬納羅(Theresa Lazaro)。路透報導，菲中高層24日表示，兩國間南海問題在雙邊關係扮演重要角色，承諾將共同努力化解分歧。

孫衛東表示，中菲是隔海相望的近鄰，中菲關係保持健康穩定發展順應兩國人民心願，符合兩國共同利益。當前國際地區形勢正在發生深刻複雜演變。雙方要落實好習近平主席與小馬可仕總統達成的重要戰略共識，深化政治互信，聚焦務實合作，「繼續將南海問題放在雙邊關係適當位置」，堅持通過友好協商妥處分歧，共同維護中菲關係和地區穩定大局。

馬納羅祝賀中國大陸兩會成功舉行，期待中國取得更大發展。馬納羅表示，菲律賓視中國為重要夥伴，對小馬可仕總統今年1月訪中成果感到滿意，希望雙方通過此次磋商推動更多成果落地。「南海問題不是中菲關係全部」，菲方願同中方密切溝通協調，妥善管控爭議，保持雙方關係良好發展勢頭。

路透報導，孫衛東訪問菲律賓，是新冠疫情以來，兩國外交高層官員首度面對面會談。馬納羅結束和孫衛東的會談後表示，與北京的海事歧見是一項「嚴重的關切」，但可透過「用盡所有的外交手段」來解決。孫衛東稱，海事問題並非中國與菲律賓關係的全部。兩國需要持續致力於深化合作與信任。