民進黨2024立委黨內初選登記最後一天，曾競選東南區市議員失利的何昆霖，趕在下午4點半到民進黨台中市黨部登記，將投入第六選區立委初選。該選區共有包括現任議員黃守達、江肇國及何昆霖角逐，市黨部將於登記結束後啟動協調機制，若不成則以全民調方式初選。

趕在截止登記前半小時，何昆霖在父親前議員何敏誠陪同下完成登記，他表示，從去年底市議員落選後，就有許多支持者勸進，希望自己繼續為地方打拼，經長考許久，決定勇敢踏出來承擔責任，無論結果如何，都能展現為民服務的勇氣。

前台中市議員何敏誠之子、曾競選議員失利的何昆霖，下午到民進黨台中市黨部完成登記，將投入第六選區立委初選。(民進黨台中市黨部提供／林欣儀台中傳真)

面對第六選區（中西東南區）目前有3人拚初選，何昆霖說，黃守達、江肇國都很優秀、年輕，這也代表民進黨人才濟濟，但自己出身東南區，代表東南區民眾的想法與意見，且過去父親何敏誠、祖父何春木也在中西區經營許久，有許多友人與支持者，這些都是自己的優勢與養分。

何昆霖強調，這是一場非常艱難的選戰，但從小家庭教育就是不畏強權，另兩位參選者都是好友、也是有能力的人，但相信自己的條件與能力不落人後。