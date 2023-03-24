許多人在年輕時努力打拚，為的就是在晚年能夠享福，《旺好運》運勢專欄指出，生肖牛、虎、兔、雞、狗隨著年紀增長和腳踏實地的過生活，他們不但越老運勢越旺，甚至在晚年能收穫良多，擁有豐厚財富。

▍生肖牛

生肖牛心地善良、勤懇老實，做事正當，因此擁有好人緣，隨著年紀增長貴人逐漸增加，收穫也自然良多，讓他們能過著晚年富裕的生活。

▍生肖虎

生肖虎性格堅強，勇於面對人生的每一項挑戰，並且能處理妥當，而這股衝勁，讓他們在中年賺到許多財富。

▍生肖兔

生肖兔福氣大，常常為別人著想，因此積累很多福報，擴大了自己人脈，這些都會回饋他們晚年生活。

▍生肖雞

生肖雞心思細膩、擅長理財，因此在年輕時只要勤奮努力，都能得到不錯的回報，而且他們本身財運與貴人運就很不錯，讓晚年生活收穫良多不愁吃穿。

▍生肖狗

生肖狗性格開朗，他們一生中只要遇到困難都能順利逢凶化吉。雖然年輕時花錢沒有特別節制，但隨著年紀增長開始懂得理財規劃，不做過多的花費。