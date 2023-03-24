嘉威生活2022年營收年成長6％，主要原物料價格逐漸回穩，全年毛利率由2021年的35.3％增加至35.9％，毛利率穩定維持在35％以上的水準；營業毛利20.16億元、營業利益6.69億元、稅前純益7.26億元，分別年增7.7％、6.5％及20％；稅後淨利受到抵稅權已於2021年全數使用的影響，實質所得所率由2021年的3.5％回升至2022年的正常所得稅率，使得稅後淨利為5.65億元，年減3.1％，整體營運績效穩健。

2022年嘉威生活營收連續第二年站穩50億元，其中，廚房工具產品線切入Walmart、Target及Costco等核心客戶之後，廚房工具產品營收比重由2021年5.5％上升至2022年的8％，今年今年佔比可望邁向雙位數。

廚房工具品牌prepara聘用歐美設計團隊，設計產品向受市場肯定，近期四項產品甫得到芝加哥Athenaeum博物館Good Design的獎項肯定，配合產品開發的能量，2023年廚房工具在市場滲透率仍將持續提升。

2022年下半年起，美國零售市場採取促銷優惠吸引消費者回流去化庫存，通路業者去年第4季營收普遍呈現上揚情形。近期Walmart、Kroger、Target及WSM(William Sonoma)陸續公布對新一年度營收的預測，Walmart與Kroger分別預期年營收小幅成長2.5～3％與1～2％、Target則預期營收個位數減少、WSM預測營收正負3％成長，庫存的壓力逐步去化中。

嘉威生活的餐具及廚房工具產品屬於民生必需品，價格屬性向來親民，對通路客戶來說庫存去化的速度較佳。今年將透過進一步延伸產品線的廣度，提升在主要通路客戶的滲透率以維持營運動能，以審慎的態度面對市場變動。