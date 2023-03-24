長園科2022年合併營收為2.07億元，營業毛利為4963萬元，營業淨損為2840萬元，稅後淨損為2445萬元，每股淨損為0.41元，其中長園科2022年第4季合併營收達1.25億元，單季營業毛利率、營業淨利率、稅後淨利率分別達26%、10%、8%、單季稅後盈餘1003萬元、單季每股盈餘達0.18元，順利轉虧為盈，擺脫連14季虧損。

長園科表示，2022年第4季順利轉虧為盈，擺脫連14季虧損，主要受惠旗下運用鋰鐵電池於UPS (Uninterrupted Power Supply)不斷電系統成功通過主要全球國際半導體晶圓龍頭大廠的認證及大量採用，並於去年9月起陸續出貨裝機。

長園科憑藉擁有超過200個國際發明專利，以及多年布局在高效率鋰鐵電池的UPS不斷電系統所累積的領先技術與經驗，近年來除跨足電動車(EV)等利基型產業領域外，亦於2018年底率先同業成功打入全球國際半導體晶圓龍頭廠的合格供應商，並於去年9月認證完成並持續獲大量採用，凸顯長園科在電池產業界擁有高品質口碑與客製化產品設計能力。

長園科表示，全球各產業為落實達成2050年淨零排放，多數國家早已將符合國際環保趨勢、且具備自給自足優勢的再生能源列為電力發展的主要核心，而近期占台灣國內年發電量的3%核二2號機，預計完成40年執照限期的運轉後依法降載停機，供電總量與穩定性受到衝擊勢態將無可避免，因此，儲能系統的高效開發與利用是支援全球新興能源結構調整、綠色低碳轉型趨勢下的關鍵角色，有助長園科業務拓展空間。

長園科今年前2月合併營收為5161萬元，年增691.58%，長園科表示，公司除不斷電UPS電池系統的電池模組保持良好的出貨與接單動能外，亦擁有客製化儲能系統應用之電池模組，營運有望隨著主要客戶的需求持續增溫、業務接單範圍擴大而成長。