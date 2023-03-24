大亂鬥！今為國民黨台北市立委第一階段（第3、7、8選區）提名登記最後一日，原本第7選區（信義、南松山）預計由現任立委費鴻泰與北市議員徐巧芯進行初選對決，沒想到在登記尾聲，突然多殺出4人前來登記，據了解，四人中2人為費陣營、1人為徐陣營的人，還有一名素人，目標就是在協調會時可以多投票權，決定初選方式。對此徐巧芯大嘆「實在太荒謬！」

國民黨北市黨部規畫北市立委分三階段提名登記，第一階段第3、7、8選區今截止，預計於3月28日登記同志協調會，由登記者協調初選方式，若為37制（黨員投票占3成，民調占7成），將會於4月22日進行黨員投票。

台北市議員徐巧芯於今日11時前往黨部完成第7選區（信義、南松山）登記，正式與現任立委費鴻泰對決。（張鎧乙攝）

原先今日預計只有徐巧芯登記完成挑戰費鴻泰，誰知在登記尾聲時，分別殺出4名登記者，分別是一個麵店老闆張宏森、費鴻泰辦公室主任閻景榕、費鴻泰辦公室主任許原榮、徐巧芯辦公室主任陳暉。據了解4位分別為徐、費陣營。目的即在於協調會時可以多投票權，決定初選方式。

徐巧芯表示，費鴻泰的助理到黨部現場要登記，自己的助理剛好在黨部，就跟對方說辦公室的人登記會不會太過分，但最後費鴻泰還是登記了2個，所以自己陣營只好也登記了1個表達抗議，另外一個人我不知道是誰。

徐巧芯大嘆真的很荒謬，本來以為登記完後就可以君子之交，沒想到突然鬧這齣，徐也強調自己是被動參與這場鬧劇，以主任登記來表達抗議。

對此，台北市黨部表示，確實有非預期的人選壓尾登記，不過還是會依照辦法流程，先由提名資格審查會審理登記者資格，若是不符得直接取消資格，倘資格皆符合，將於3月28日同志協調會時進行協調。