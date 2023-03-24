蛋荒持續！受到氣候、疫病等影響，我國產蛋情況不如預期，農委會主委陳吉仲今天坦言，去年就知道生產量及需求的差異，但為了保護小農，想透過加工廠的調度滿足需求，沒想到H5N1的影響太大，最後才會開專案進口，否則會影響到民生及加工需求。

防檢局今天召開「禽流感防疫專家座談會」，邀請專家學者參與，陳吉仲在會中表示，去年就知道生產量及需求的差異，為了保護小農，因此想透過加工廠調度滿足需求，但H5N1的影響太大，最後才會透過專案進口雞蛋，否則會影響民生及加工需求。

陳吉仲也坦言，禽流感影響很嚴重，因為通報官方後會全場撲殺，如果得病後，農民可能會強迫換羽，因此才有先前一周80多萬隻換羽情況，以彰化化製場數量來看，過去幾個月更是居高不下。

會中有不少專家學者建議應改成統進統出、全面洗選等機制，陳吉仲說，我國現在只有5家種雞廠、200家中雞廠，脆弱度令人膽戰心驚，「如果種雞進不來那整個產業可能就剉開啊」，目前可以做的就是全面洗選，才能改變混養情況，變成統進統出，也不排除在台糖的平地造林興建禽舍，並與地方政府討論禽舍興建自治條例等規定。

陳吉仲坦言，不太可能在3年的時間完成計畫，但會有冷鏈調度，如透過中央畜產會興建5000萬顆的雞蛋倉儲，也能確保價格，目前研擬比照豬隻保險，推動雞隻保險，「今年會從中雞場開始」，會要求達到生物安全條件以防範道德風險，也能解決通報誘因不足的問題。