疾病管制署日前開放猴痘疫苗意願登記，3000個名額在短短9分鐘內預約完畢，其中近1700人都選擇台北市立聯合醫院昆明院區。疾管署副署長羅一鈞今天表示，已由北市衛生局協調該院增加門診人數，並增加北市聯醫和平院區、台大醫院加開疫苗門診。

猴痘疫苗意願登記平台21日下午開放，首波僅開放六都接種，包括北市聯醫昆明院區、亞東紀念醫院、部立桃園醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、市立大同醫院，自3月23日起陸續開診，提供已預約民眾前往接種。

羅一鈞表示，由於民眾選擇北市聯醫院昆明院區人數近1700人，造成等候接種疫苗人數眾多，已由台北市衛生局協調該院增加門診人數，以及增加台北市立聯合醫院和平院區與台大醫院加開疫苗門診，提供完成意願登記民眾接種服務。

另外，日前有民眾反映，完成猴痘疫苗意願登記後，收到的預約信上卻是錯誤的編號，擔心自己因此打不到疫苗。羅一鈞說明，疾管署持續以專案處理方式，個別與民眾核對相關資料，今天下午5點前已全數寄出預約信，提供接種服務至4月15日。

羅一鈞再度強調，只要是第一階段完成意願登記的民眾，均會提供接種服務，不因先前轉檔異常影響接種權益。