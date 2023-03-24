桃園市大園區竹圍漁港旁沙灘，近日藍眼淚驚喜現蹤，不少在地人都驚呼從來沒見過。（民眾提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園竹圍漁港出現藍眼淚消息曝光後，吸引許多民眾晚間前來追淚，記者守候2晚都撲空，真是可遇不可求。（蔡明亘攝）

馬祖的藍眼淚被譽為世界自然奇景之一，每年4至6月總吸引許多遊客前往「追淚」，以往在馬祖才能看到的美景，如今也現蹤桃園市！近日竹圍漁港釣客晚間發現，海上竟出現藍眼淚，超亮螢光藍景象，令人印象深刻，還有目擊者直呼「後勁很強」，消息曝光後吸引許多人前往追淚，漁會也提醒民眾須注意自身安全。

桃園也有藍眼淚 驚喜現蹤「螢光閃爍」

李姓民眾分享，3月21日深夜約11時至隔日凌晨1時，接到當時正在竹圍漁港岸邊釣魚的家人通知，海面上「怪怪的」出現亮亮的異樣藍色，在竹圍生活這麼多年，從來沒看過這種景象，趕緊通知他來觀賞奇景。他形容，當時藍眼淚非常亮，隨一片片浪花出現，但又曇花一現隨波浪消失，想捕捉畫面十分不容易。

「看到當下很不真實！後勁很強！」李姓民眾說，藍眼淚奇景烙印在他腦海裡，故連4天都到海邊，還揪親友陪同，想再重溫一次這番美景，不過後面幾天都沒看見，計畫有空時還要再來追淚。

桃園竹圍漁港出現藍眼淚消息曝光後，吸引許多民眾晚間前來追淚，不少人帶著相機腳架，欲捕捉藍眼淚景色，也有許多大園居民，吃飽飯後來竹圍漁港散步，要碰碰運氣看有無機會遇到，而記者守候2晚也都撲空，果真是「可遇不可求！」

桃園區漁會總幹事陳義成表示，漁民在夏季7至8月出海時，曾見過海面出現藍色螢光，但在竹圍沙灘上出現，確實相當罕見，吸引不少遊客和當地居民前來追淚，而前幾天也有漁民在出港口附近目擊藍眼淚蹤跡，不過由於夜晚會漲潮，也要提醒民眾來海邊要注意安全。

對於桃園也出現藍眼淚景色，馬祖追淚達人周小馬也直呼「酷！白浪花和藍眼淚很分明！」靠海流聚集的藍眼淚，發光非常短暫，在台灣本島要出現天時地利的潮汐、風向、海流、溫度與濕度，藍眼淚才有機會靠過來，看到的機率少之又少，因此在桃園出現是非常難得一見的景色。