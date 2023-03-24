蘇格蘭愛丁堡市議會議長Cammy Day率團訪台，今天首站拜訪台南市政府，並與台南市長黃偉哲交換意向書。黃偉哲期盼雙方能進一步各方面的合作，深化台南與蘇格蘭、愛丁堡的情誼；Day也希望未來兩市可以相互學習。

黃偉哲表示，去年8月即與Day視訊會面，雙方相談甚歡，非常開心今天能夠親自迎接訪團蒞臨。

黃偉哲認為，對於台南醫療、教育、現代化有重大貢獻的馬雅各醫師、巴克禮牧師等人，即是來自蘇格蘭，他也借此機會再次感謝蘇格蘭對台南的協助，並珍惜雙方難得的緣分。市府將寄送100套講述台英早期交流歷史的《為愛遠航：伊萊莎牧師娘的故事、宋伊莉莎白醫師》故事繪本到愛丁堡，盼透過繪本讓更多愛丁堡的孩子認識台南、台灣以及彼此的歷史交流淵源。

黃偉哲還說，成功大學及愛丁堡大學簽署校級備忘錄，在教育上已有豐沛的合作成果，相當期待與議長及愛丁堡市合作，彼此在文化、科技產業、智慧城市及綠色能源等領域上有更多合作，造福兩市市民。

Day則指出，愛丁堡即將慶祝800年，同時也是一個展望未來的城市，希望未來兩市可以相互學習；並強調，今天走訪了台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區、台南神學院、新樓醫院等，行程非常豐富，很期待品嘗台南美食，同時也希望邀請大家有機會到愛丁堡紀念馬雅各醫師。