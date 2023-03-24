民主進步黨新北市黨部24日已完成 2024 年新北市立法委員選舉提名初選領表及登記作業，總登記人數 13 人，中和選區現任立委江永昌未現身登記，為地方投下震撼彈；另第一選區雖然蘇系前立委呂孫綾表態不選，由新北市黨部主委何博文挑戰，但蘇系曾參選新北市議員的彭莉惠在最後登記參選，也讓綠營第一選區選情更加詭譎。

以下為民進黨立委初選登記情形：

第一選區（淡水、八里、三芝、石門、林口、泰山）登記 2 名：何博文、彭莉惠。

第二選區（五股、蘆洲、三重16里）登記 1 名：林淑芬。

第三選區（三重103里）登記 3 名：李坤城、李余典、彭佳芸。

第四選區（新莊75里）登記 2 名：吳秉叡、許文琪。

第五選區（樹林、鶯歌、新莊9里）登記 1 名：蘇巧慧。

第六選區（板橋65里）登記 1 名：張宏陸。

第七選區（板橋61里）登記 1 名：羅致政。

第八選區（中和76里）登記 0 名。

第十選區（土城、三峽）登記 1 名：吳琪銘。

第十二選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）登記 1 名：賴品妤。