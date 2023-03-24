蔡政府2016年啟動能源轉型政策，如今2025年再生能源占比確定跳票，太陽光電及離岸風電的實際裝置容量進度也嚴重落後。民眾黨團立法委員陳琬惠、幹事長張其祿今（24）天召開記者會質疑，經濟部將其原因推給疫情，其實黑金介入、龐大的利益輸送結構與法規不完善才是主因，炮轟綠能淪為貪腐溫床，要求政府加速完善法制、打擊黑金介入。

陳琬惠直言，台灣綠能蟑螂橫行，根據高檢署統計，截至2022年綠能行賄總計偵辦60案，羈押18人，起訴66人，國營企業輔助政府推動光電立意良善，無奈官股代表私相授受、形成臭不可聞的光電權貴集團。在學甲槍擊案、台南市正副議長選舉涉賄、南市經發局長陳凱凌及行政院前發言人陳宗彥接受性招待爆發前，誰也沒想到綠能產業暗藏黃與黑。

陳琬惠指出，經濟部近日號稱與法務部合作成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，但綠能蟑螂索賄手法不斷進化，預防其實更甚於治療。也請經濟部能源局說清楚曾行賄的業者未來還能否參與綠能開發案，主管機關必須訂定明確規則，設置排黑條款，才能讓台灣綠能產業發展具公平、透明和可持續性。

張其祿直言，目前政府推行光電太陽能、風力發電等用地、圈地，本身就是特許經營事業，不但補助建設，還可將電以高額價格回賣台電公司，創造出經濟租（Economic Rent）的「超額利潤」。

他說，而為了拿到特許權，國營事業、地方政府、公股事業爭相競逐、彼此拉關係、互相營利，更引入地方業者、政治人物、利益團體乃至黑勢力等金權結構，導致弊端、賄賂及暴力威脅事件叢生，這在學理上就是一種「尋租（rent-seeking）」的概念，導致「綠能家園」儼然淪為「黑金家園」。

張其祿指出，今年1月台電購入一度風電要花7.14元、購入一度光電要花4.87元，遠高於平均發購電成本，加上「挹注大量稅金、公帑救台電」，「能源不穩及電網韌性不足」、「電網安全堪憂」及「黑金叢生」等問題，都顯示執政黨不務實的能源轉型已付出多種高昂社會代價。蔡政府缺少緩衝、漸進、務實及過度民粹的「大綠能」政策，可能將有「大缺電」的隱憂。

民眾黨團呼籲，政府應該積極修訂法規，建構完整2050淨零排放規畫，不能再以薄弱的行政規則規範重大國家政策；導入多元彈性措施解決風光電進度落後的困境，同時打擊黑金介入，才能穩健朝淨零排放的目標前進。