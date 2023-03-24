井琪表示，台灣智慧城市產業聯盟與高雄市政府從去年開始攜手合作，期待透過展會，讓國際見證南台灣的產業和高雄市政府在發展智慧城市方面的成果，和高雄這個百年城市的數位轉型，讓新的數位產業也能在地發展；今年展覽主題「數位轉型再創智慧城市新高峰」，共計有165家廠商使用近550個攤位規模，比去年成長10%，展示內容包括智慧醫療、交通、建築、教育及節能減碳的各種智慧解決方案，且將有逾300位來自海外的市政團及企業訪問團來參觀。

井琪指出，今年也有更多的南台灣在地企業參加，包含高雄市聯合醫院、高醫、民生醫院、凱旋醫院、義大醫院、高雄長庚醫院、鳳山醫院、部立屏東醫院等共同呈現智慧醫療最新的應用，以及南臺灣知名大學及15家新創企業，依據循環經濟與永續農法、淨零創新技術與材料、淨零創新服務與產品等三大類主題進行展示及分享；還有日月光、台灣中油、台電興達廠、光陽工業、南方電力、陽光花園、裕山環工、永瑞、晉好能源、捷思環能等在地企業，都將展示ESG或者創能、節能、儲能等各方面的解決方案。

綠色智慧交通是各國發展趨勢，目前國家淨零路徑也包含加速推行運具電動化，遠傳響應政策，對內執行公務車電動化計畫，2030年前將公務車輛全面電動化，對外推出一站式的智慧充電服務，並提出電池有效再利用解決方案，更透過能源管理技術，強化儲能與用電端資源整合，提升企業與城市的電網韌性，邁向永續智慧城市。

遠傳將於高雄展出多項智慧交通應用，今日搶先預告亮相的「智慧路口系統」為一大亮點，以5G結合C-V2X技術，透過光學雷達偵測車輛軌跡並以影像AI辨識分析，在警示用路人的同時，也提供輕軌駕駛危險預警，這項路口防碰撞創新應用，已經於高雄市輕軌實際導入，有效提升道路的人車安全。