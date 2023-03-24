日本路口過馬路時都有有聲號誌，讓視障者也能清楚得知是否能過馬路，台中市啟明重建協會理事長賴芳岳向市府建議，在北區多處大型路口應設有聲號誌，讓盲友能掌握號誌變化。24日議員陳文政、交通局等單位前往會勘，交通局承諾在有需要的路口會優先設置。

台中市議員陳文政與台中市啟明重建福利協會理事長賴芳岳、文莊里長劉繼勇、市府交通局、養工處代表24日至北區五權路中清路口會勘，要求市府在此處增設蜂鳴器，將紅綠燈「有聲化」，讓盲友能行得安全。市府交通局回應，初步擬在北區五權路、中清路、公園路口增設有聲號誌，未來行經路口，可透過蜂鳴器掌握號誌變化，造福鄰近盲友。

陳文政說，該路口寬度長、車流多，視力正常的的朋友在過馬路都有壓力了，更何況是視障朋友。在啟明重建福利協會的陳情與建議下，積極向市府爭取增設有聲號誌，也獲得市府重視，造福居住在附近的盲友。

陳文政指出，自己多年前至日本東京旅遊時，就對各大路口都有蜂鳴器的情景，留下深刻印象。日前在業務質詢時，也要求交通局，有聲號誌不能集中在特定區域，應擴大到全市各大路口與大眾運輸熱點，滿足盲友需求，也能成為台中友善宜居的特色之一。

交通局副局長江俊良指出，目前台中市有68座有聲號誌，分散在水湳經貿園區及各大重要的交叉路口，因受到經費限制影響沒辦法做到每個路口都有有聲號誌，會依照地方需求設置，若是視障者經常使用的路口會優先設置。