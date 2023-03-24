民進黨區域立委初選登記今天（24日）下午5點登記截止，宜蘭縣僅現任立委陳歐珀登記，將代表民進黨參選宜蘭縣區域立委，挑戰立委4連霸，他坦言，2024年的選舉不可能樂觀，必須更加謹慎、謙卑來守護台灣。他強調，從2018年選過縣長後，就沒再規畫選縣長，如果連任立委，2026年他不會參選宜蘭縣長。

綠營在宜蘭縣的立委初選，最早傳聞前農委會主委林聰賢、前宜蘭市長江聰淵、前縣黨部主委黃建財有意參與初選，但僅有黃建財有在地方豎立看板，不過，本身也是醫師的黃建財今天在臉書貼文說：「仍是心繫偏鄉義診服務為主，所以不會參選2024的立委選舉。」

登記截止後，陳歐珀辦公室發出聲明，感謝黨內所有優秀同志的成全與支持，讓他有機會為過去爭取的各項宜蘭重大建設，為宜蘭鄉親緊盯監督動工的最後一哩路。

陳歐珀受訪時坦言，2024年不可能樂觀，但賴清德主席對黨務的改革、南投的輔選，以及對團結的期許，讓民進黨的底氣上來，面對2024年選舉要更加謹慎、謙卑來守護台灣，贏得人民的信任、實現人民的承諾。

如當選立委，2026年是否再參選宜蘭縣長？陳歐珀回應說，他2018年選過縣長後，就知道宜蘭需要改變，需要年輕世代的傳承，2018年後「我就沒有規畫選縣長。」但立委選戰這一局他責無旁貸，需要有經驗、有能力的人來整合中央跟地方，讓宜蘭的建設順利推動。

國民黨在宜蘭縣尚未有人選出爐，國民黨宜蘭縣黨部成立9人小組，並未辦理初選，國民黨勸進參選立委有縣議員林岳賢、黃琤婷，以及林姿妙女兒林羿伶，但林岳賢等人均無意願，而前縣長呂國華則表示，如林岳賢等3人沒有代表國民黨參選，他願意承擔。